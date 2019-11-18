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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
18 Kasım 2019 - 10:07,

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

2019 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçların açıklanması ardından farklı sorular gündeme geldi. En çok merak edilen konular KYK burs ve kredilerinin ödeneceği tarih ve taahhütname onayı oldu. Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları olumlu sonuçlanan üniversite öğrencileri şimdi kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyor. En çok merak edilen konuların başında taahhütname onayı geliyor. 2019 KYK Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

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TAAHHÜTNAME İÇİN SON GÜN 19 KASIM

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

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BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

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DHA /