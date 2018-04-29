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    Haberler >Gündem>Kurtuluş Yolu'nda sona gelindi... Bu kente giderseniz mutlaka görün

    Kurtuluş Yolu'nda sona gelindi... Bu kente giderseniz mutlaka görün

    Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya giderken kullandığı "Kurtuluş Yolu"nun açık hava müzesine dönüştürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Bir asır önceki ruha uygun hale getirilen güzergaha o dönem karayollarında kullanılan eşyalar yerleştirilirken, yol boyundaki tarihi köprüler, çeşmeler, hanlar ve ambarlar onarıldı

    AA
    29.04.2018 - 13:09 | Son Güncelleme:
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    Kurtuluş Yolunda sona gelindi... Bu kente giderseniz mutlaka görünNext

    Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya giderken kullandığı "Kurtuluş Yolu"nun açık hava müzesine dönüştürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Bir asır önceki ruha uygun hale getirilen güzergaha o dönem karayollarında kullanılan eşyalar yerleştirilirken, yol boyundaki tarihi köprüler, çeşmeler, hanlar ve ambarlar onarıldı

    Etiketler: açıkhava müzesi , gündem

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