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    Haberler >Teknoloji>Kullandığınız telefonun radyasyon oranına dikkat!

    Kullandığınız telefonun radyasyon oranına dikkat!

    Telefon sahipleri pek farkında değil; ancak kullandığınız telefonların radyasyon değeri var. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. Peki Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi'ne göre en yüksek radyasyon hangisinde?

    Foto: Pixabay
    25.07.2019 - 01:44 | Son Güncelleme:
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    Kullandığınız telefonun radyasyon oranına dikkatNext

    İşte Temmuz ayı itibarıyla telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...

    Etiketler: Akıllı telefonlar , Radyasyon yayma oranları , Ne kadar radyasyon yayıyor

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