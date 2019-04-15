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    Kızları ağaç ev istedi, o onlara minibüsten ev yaptı

    Trabzonlu Fatih Turan'ın köydeki evinin önüne demir iskele üzerine kondurduğu 1985 model minibüs görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Kızlarının ağaç ev isteğini, minibüsten ev yaparak tuttu

    İHA
    15.04.2019 - 10:20 | Son Güncelleme:
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    Kızları ağaç ev istedi, o onlara minibüsten ev yaptıNext

    Trabzonlu Fatih Turan'ın köydeki evinin önüne demir iskele üzerine kondurduğu 1985 model minibüs görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Kızlarının ağaç ev isteğini 4 ayda yaptığı minibüsten evle tutan baba Turan kızlarını mutlu etmenin sevincini yaşıyor.

    Etiketler: Trabzon , ağaçtan ev , son dakika , haberler
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