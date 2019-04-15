Kızları ağaç ev istedi, o onlara minibüsten ev yaptı

Trabzonlu Fatih Turan'ın köydeki evinin önüne demir iskele üzerine kondurduğu 1985 model minibüs görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Kızlarının ağaç ev isteğini 4 ayda yaptığı minibüsten evle tutan baba Turan kızlarını mutlu etmenin sevincini yaşıyor.
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