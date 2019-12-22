2019 Google kış gün dönümü doodle: Kış gün dönümü ne demek? Kış gün dönümü nasıl kutlanır?





Kış gün dönümü nasıl kutlanır?



Yılın en kısa gününü kutlayan kış gün dönümü, insanlığın ilk zamanlarından gelen ritüelleri ve kutlamaları ortaya çıkardı.



Kış gün dönümü dünyadaki kültürler için önemli bir zamandır. Eski Julian Takvimi altında, kış gün dönümü 25 Aralık'ta kutlanırdı. Gregoryen takviminin tanıtılmasıyla gün dönümü 21'ine düştü, ancak İsa'nın doğumunun Hıristiyan kutlaması 25 Aralık'ta yapılmaya devam etti.







Saturnalia (Antik Roma)



Antik Roma'da Satürnya festivali 17 Aralık'ta başladı ve yedi gün sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi, festival, tanrıların babası Satürn onuruna kutlandı, aynı tanrı Güneş sistemimizdeki altıncı gezegenin adını aldı.İnsanlar ziyafet vermeden ve hediye vermeden önce Satürn Tapınağı için gündelik hayata ara verirlerdi. Her zamanki yasa ve düzen askıya alınır, kavgalar unutulurdu.



Dongzhi Festivali (Asya)



Çin ve Doğu Asya'da Dongzhi Festivali yılın en önemli zamanlarından biridir. Daha uzun gündüz saatlerinin geri dönüşünü ve sonuç olarak pozitif enerjinin artmasını kutluyor. Festivalin kökenleri yin ve yang'ın denge ve uyum felsefesine kadar uzanabilir.



Dongzhi Festivali (Asya) Çin ve Doğu Asya'da Dongzhi Festivali yılın en önemli zamanlarından biridir. Daha uzun gündüz saatlerinin geri dönüşünü ve sonuç olarak pozitif enerjinin artmasını kutluyor. Festivalin kökenleri yin ve yang'ın denge ve uyum felsefesine kadar uzanabilir. Bir araya gelmek için bu süre boyunca, güney Çin'deki aileler genellikle tangyuan yaparlar ve yerler: Tatlı veya tuzlu bir et suyunda pişirilmiş, bazen parlak renkli, yapışkan pirinç topları. Yalda (İran) Shab-e Yalda "Yalda gecesi" veya Shab-e Chelleh "kırk gecesi", "yılın en uzun ve en karanlık gecesi" nde kutlanan bir İran festivalidir. Arkadaşlarınız ve aileniz erken saatlere kadar yemek yemek, içmek ve şiir okumak için bir araya gelir. Nar ve karpuz meyveleri özellikle önemlidir.