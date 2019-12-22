2019 Google kış gün dönümü doodle: Kış gün dönümü ne demek? Kış gün dönümü nasıl kutlanır?
Google, kış gün dönümü dolayısıyla özel doodle tasarımı hazırladı. Google'ın ana sayfasında 'doodle' olarak adlandırılan kış gün dönümüne özel tasarımda kış mevsiminin sembolü kardan atam yer alıyor. İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor. Peki, Kış gün dönümü ne demek? Kış gün dönümü nasıl kutlanır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Google, kış gün dönümüne özel "doodle" hazırladı. İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, kışın ilk gününe özel hazırlanan tasarımla karşı karşıya kalıyor. Her yıl aralık ayında gerçekleşen kış gün dönümünde Kuzey yarım kürede tarih, yılın en az gün ışığı saatiyle 24 saatlik dönemi işaret eder. Bu nedenle yılın en kısa günü veya yılın en uzun gecesi olarak bilinir. Peki, kış gün dönümü ne anlama geliyor, neden 22 Aralık'ta kutlanıyor? İşte kış gün dönümü gelenekleri
2
Kış gün dönümü bu yıl neden 22 Aralık'ta?
Dünya, Güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gün dönümü bazı yıllar 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk gelir.
Kış gün dönümünden sonra günler uzar mı?
Kış gün dönümü, Güneş gökyüzünde en düşük olduğunda, kuzey yarımküre için minimum noktada gerçekleşir. En kısa günden sonra günler uzar, geceler kısalır. İlkbahar ve sonbahar ekinokslarında gündüz ve gece saatleri aynı uzunluktadır ve her biri yaklaşık 12 saat sürer. Yaz gündönümünde yaz saati sayısı zirve yapar.
3
4
Kış gün dönümü nasıl kutlanır?
Yılın en kısa gününü kutlayan kış gün dönümü, insanlığın ilk zamanlarından gelen ritüelleri ve kutlamaları ortaya çıkardı.
Kış gün dönümü dünyadaki kültürler için önemli bir zamandır. Eski Julian Takvimi altında, kış gün dönümü 25 Aralık'ta kutlanırdı. Gregoryen takviminin tanıtılmasıyla gün dönümü 21'ine düştü, ancak İsa'nın doğumunun Hıristiyan kutlaması 25 Aralık'ta yapılmaya devam etti.
Saturnalia (Antik Roma)
Antik Roma'da Satürnya festivali 17 Aralık'ta başladı ve yedi gün sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi, festival, tanrıların babası Satürn onuruna kutlandı, aynı tanrı Güneş sistemimizdeki altıncı gezegenin adını aldı.İnsanlar ziyafet vermeden ve hediye vermeden önce Satürn Tapınağı için gündelik hayata ara verirlerdi. Her zamanki yasa ve düzen askıya alınır, kavgalar unutulurdu.
Dongzhi Festivali (Asya)
Çin ve Doğu Asya'da Dongzhi Festivali yılın en önemli zamanlarından biridir. Daha uzun gündüz saatlerinin geri dönüşünü ve sonuç olarak pozitif enerjinin artmasını kutluyor. Festivalin kökenleri yin ve yang'ın denge ve uyum felsefesine kadar uzanabilir.
Dongzhi Festivali (Asya) Çin ve Doğu Asya'da Dongzhi Festivali yılın en önemli zamanlarından biridir. Daha uzun gündüz saatlerinin geri dönüşünü ve sonuç olarak pozitif enerjinin artmasını kutluyor. Festivalin kökenleri yin ve yang'ın denge ve uyum felsefesine kadar uzanabilir. Bir araya gelmek için bu süre boyunca, güney Çin'deki aileler genellikle tangyuan yaparlar ve yerler: Tatlı veya tuzlu bir et suyunda pişirilmiş, bazen parlak renkli, yapışkan pirinç topları. Yalda (İran) Shab-e Yalda "Yalda gecesi" veya Shab-e Chelleh "kırk gecesi", "yılın en uzun ve en karanlık gecesi" nde kutlanan bir İran festivalidir. Arkadaşlarınız ve aileniz erken saatlere kadar yemek yemek, içmek ve şiir okumak için bir araya gelir. Nar ve karpuz meyveleri özellikle önemlidir.
5
Gün dönümü nedir?
Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır. Yaz gündönümünde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler kısalmaya, güney yarıkürede uzamaya başlar.