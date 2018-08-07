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    'Kırmızı bisikletli' seri katil yakalandı

    Kayseri’de 5 gün önce, bir villanının güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Sami Yılmaz’ın (47) cinayet şüphelisi, daha önce kardeşinin de aralarından bulunduğu 7 kişiyi öldürdüğü iddia edilen, 2017 Şubat ayında da cezaevinden tahliye edilen ’Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar (39) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kayapınarın, Yılmaz’ı, çok beğendiği silahı için öldürdüğünü söylediği belirtildi. Katil zanlısınin cinayetlerde kullandığı kırmızı bisiklet evinde bulundu.

    DHA-İHA-AA
    07.08.2018 - 14:29 | Son Güncelleme:
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    Kırmızı bisikletli seri katil yakalandıNext

    Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi’nde bir iş adamına ait villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz, 2 Ağustos günü akşam saatlerinde, güvenlik noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

    Etiketler: seri katil , son dakika

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