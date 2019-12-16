Kolundan bu çıkmıştı! İşte son görüntüsü

Rusya'da yaşayan 23 yaşındaki Kirill Tereshin, bisepslerine enjekte ettirdiğini söylediği sentol sebebiyle dünya çapında ün elde etti.
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Doktorların 61 cm kalınlığındaki kollarının kesilebilme ihtimali olduğu belirtilen Kirill Tereshin geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatmaya karar vermişti.
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Kirill Tereshin ameliyatın ardından ilk kez sol kolunun net fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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Ameliyat sürecinin ilk etabında sol kolu tedavi edilen Kirill'in biseps kalınlığının diğer koluna nazaran oldukça inceldiği dikkat çekti.
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Tereshin, "Yılmayacağım, daha fazlasını yapacağımı biliyorum." notuyla paylaştı fotoğraf çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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23 yaşındaki talihsiz genç ayrıca kimliği bilinmeyen bir kadınla dans ederken çekilen görüntülerini de sosyal medya hesabında yayınladı.
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Tereshin'in dans ettiği kadının kim olduğu merak konusu oldu.
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Ameliyatı yapan Doktor Dmitry Melnikov, Kirill'in kollarından sanılanın aksine sentol değil toplamda 6 litre vazelin benzeri bir jel çıkarıldığını söylemişti.
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Sechenov Moskova Devlet Tıp Üniversitesi'nde gören yapan Doktor Melnikov, "Şu an için Kirill'in bir kolundaki hasarlı dokuyu çıkardım." demişti.
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Kirill'in kolundan çıkan petrol bazlı jel maddenin kol kasları boyunca yayıldığını belirten Melnikov, Rusya'da petrol bazlı jel madde ile plastik cerrahi yaptırmaya çalışan çok sayıda kişi olduğunu belirtmişti.
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Kirill'in kollarından çıkarılan hasarlı kas ve doku örneklerini bir video ile paylaşan Melnikov, koldaki dokunun önemli bir kısmının kurtarıldığını ifade etmişti.
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Kaslarına enjekte ettirdiği jel benzeri sıvı sebebiyle doku çürümesi ve deri fibröz dejenerasyonu geçiren Kirill Tereshin'in sağlık durumu günden güne daha kötüye gitme tehlikesiyle karşı karşıyaydı.
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Talihsiz vücut geliştirme sporcusu için yardım kampanyası düzenleyen FC Krasnodar'da orta saha oyuncusu olan Pavel Mamayev'in eşi Alana Mamaeva da, ameliyat süreci boyunca Kirill'in yanındaydı.
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Ameliyat öncesinde Kirill sık sık, "Hazırım, korkmuyorum." demişti.
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O anlarda Kirill'in annesi de talihsiz oğluna destek için hazır bulunmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde Rus Yeşil Dev lakaplı 18 yaşındaki Asxab Tamaev ile antrenman yaptığı anlara dair görüntüleri paylaşan Kirill Tereshin, bir sonraki MMA maçının yakın tarihte gerçekleşeceğine dair sinyal vermişti.
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İkili geçtiğimiz günlerde bir başka video daha paylaşmış ve Tamaev Asxab, Kirill Tereshin'in başındaki sıvı dolu şişeyi hedef tahtası olarak kullanmıştı.
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Tamaev Asxab'ın döner tekme atarak şişeyi tam 12'den vurduğu görüntüler 200 bine yakın görüntülenme aldı.