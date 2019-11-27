Kimseye aldırmadan bu hareketleri yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKimseye aldırmadan bu hareketleri yaptı
GeriDünya Kimseye aldırmadan bu hareketleri yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
26 Kasım 2019 - 23:10,

Kimseye aldırmadan bu hareketleri yaptı

Instagram ünlüsü Kinsey Wolanski, yine rahat durmadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Yaptığı çılgınlıklar ve paylaştığı fotoğraflarla Instagram'da hatrı sayılır bir takipçi sayısına ulaşan Kindsey Wolanski 'harekete geçti.'

2

Eğlence sever kişiliği ve şakalarıyla tanınan Kinsey amatör jimnastik kabiliyetini sokağa taşımaya karar verdi.

3

Parıldayan mavi dansçı mayosu giyen Kinsey soluğu sokakta aldı.

4

Şehir merkezine inip AVM'lerde, otobüste ve sokakta rastgele jimnastik performansı sergileyen Kinsey meraklı bakışlara aldırmadan 'şakasına' devam etti.

5

Halkın arasına karışıp çılgın hareketlerde bulunan genç kadın bunu yoğun cadelerde gerçekleştirirken otobüste korkuluklara tırmanıp performans sergilemesiyle bakışları üzerine çekmeyi başardı.

6

Hayranlarının bazıları bu hareketlerini destekledi.

7

Bir hayranı "Umarım gelecek sene Olimpiyat Oyunları'na katılırsın. Çünlü kesinlikle altın madayla kazanırsın" dedi.

8

Bazı hayranları ise bu yaptığının 'gereksiz' ve 'terbiyesizce' olduğunu savundu.

9

İşte 3.3 milyon takipçisi olan Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımlarından bazıları...

10
11
12
13
14
15
16
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
İLGİLİ GALERİLER

Evi ısınmayanlar dikkat! Küçük ayarlamayla sorun çözülüyor

Bazı kombili evlerde ısınma sorunu ortaya çıkıyor. Kombiye uzak olan peteklerin ısılarında düşüş olması hem yakıt sarfiyatını artırıyor hem de ev içindeki konforu azaltıyor.

Hurriyet.com.tr /
İLGİLİ GALERİLER

Kimseye aldırmadan bu hareketleri yaptı

Instagram ünlüsü Kinsey Wolanski, yine rahat durmadı...

Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram /