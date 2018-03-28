Kim Jong'un gizemli eşi ilk yurtdışı ziyaretinde ortaya çıktı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju son olarak tarihi Çin ziyaretinde ortaya çıktı. Ri Sol-ju hakkında çok az bilgi bulunuyor. O yüzden Kuzey Kore'nin 'First Lady'si gizemli bir kişilik olma özelliğini sürdürüyor.
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