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    Kim Jong'un gizemli eşi ilk yurtdışı ziyaretinde ortaya çıktı!

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    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:
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    Kim Jongun gizemli eşi ilk yurtdışı ziyaretinde ortaya çıktıNext

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju son olarak tarihi Çin ziyaretinde ortaya çıktı. Ri Sol-ju hakkında çok az bilgi bulunuyor. O yüzden Kuzey Kore'nin 'First Lady'si gizemli bir kişilik olma özelliğini sürdürüyor.

    Etiketler: Kim Jong-un , Kuzey Kore , Siyaset

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