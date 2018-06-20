Keşke Kate'e bir sorsaydın!

Tüm aile, atlı arabalarla festival alanına ulaştı. Ama içlerinden biri diğerlerinden çok daha fazla ilgi çekti. Kim mi bu kişi? Elbette ailenin bir aylık gelini Meghan Markle, ya da evlendikten sonra aldığı ismiyle Sussex Düşesi Meghan.
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