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Keşke Kate'e bir sorsaydın!

İngiliz sosyetesi geleneksel Royal Ascot At Yarışları Festivali'nde buluştu. Kraliçe 2. Elizabeth de bu en sevdiği etkinliğin açılışını kaçırmadı.

Hürriyet Haber
20.06.2018 - 09:37 | Son Güncelleme:
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Keşke Katee bir sorsaydınNext

Tüm aile, atlı arabalarla festival alanına ulaştı. Ama içlerinden biri diğerlerinden çok daha fazla ilgi çekti. Kim mi bu kişi? Elbette ailenin bir aylık gelini Meghan Markle, ya da evlendikten sonra aldığı ismiyle Sussex Düşesi Meghan.

Fotoğraflar: AP, AFP, Reuters, Backgrid US

Etiketler: meghan markle , kate middleton

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