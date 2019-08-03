Kendisini yakan estetik merkezinin peşini bırakmıyor

Ünlü oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istemişti. Merkezde İran'da tıp eğitimi aldığı iddia edilen bir doktorla anlaşan Balçın'ın, operasyonun yapıldığı gün, yüzünde ağır derece yanma ve ağrı meydana gelmişti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.