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Kendisini yakan estetik merkezinin peşini bırakmıyor

Ünlü oyuncu Didem Balçın, yüzünde yaralara neden olan estetik merkezinin peşini bırakmıyor.

Hürriyet Haber
03.08.2019 - 09:50 | Son Güncelleme:
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Kendisini yakan estetik merkezinin peşini bırakmıyorNext

Ünlü oyuncu Didem Balçın, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istemişti. Merkezde İran'da tıp eğitimi aldığı iddia edilen bir doktorla anlaşan Balçın'ın, operasyonun yapıldığı gün, yüzünde ağır derece yanma ve ağrı meydana gelmişti.

Etiketler: mahkeme

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