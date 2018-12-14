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Kate'in üçüncü bebeÄŸi: Dudak uçuklatan benzerlik

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gÃ¶zde Ã§ifti Prens William ile Kate Middleton'Ä±n geleneksel Noel kartÄ± gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
14.12.2018 - 15:33 | Son GÃ¼ncelleme:
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Katein Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸi: Dudak uÃ§uklatan benzerlikNext

Ã‡ift, Norforlk'ta bulunan Anmer Hall adlÄ± konutlarÄ±nÄ±n bahÃ§esinde objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. GÃ¼nlÃ¼k giysileri iÃ§indeki Ã§ifte Ã§ocuklarÄ± Prens George, Prenses Charlotte ve aralarÄ±na en son katÄ±lan Prens Louis de eÅŸlik etti.

FOTOÄžRAFLAR: AP, Backgrid UKÂ 

Etiketler: michael middleton , prens wililam

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