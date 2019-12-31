KÄ±zÄ±nÄ±n Middleton ile konuÅŸmasÄ±na kulak misafiri olan Karen Alvin ise minik Prenses Charlotte'a bir bebek hediye etti. Prenses'in beÄŸeni dolu bakÄ±ÅŸlar eÅŸliÄŸinde aldÄ±ÄŸÄ± o bebeÄŸi ise Alvin'in bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seride yer aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.



AFP, AP, REUTERS