Kate Middleton: Gerçekten çok piÅŸmanÄ±m, keÅŸke...
BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n beÄŸeni dolu bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerinde toplayan Kate Middleton o gÃ¼n piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir kadÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±na sÃ¶yledi...
AP, AFP, REUTERS
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Ä°lk anda kulaÄŸa inanÄ±lmaz gelse de gerÃ§ek bu. EÅŸi, Ã§ocuklarÄ± ve ailenin geri kalanÄ±yla birlikte gittiÄŸi Noel tÃ¶reninden Ã§Ä±kÄ±ÅŸta kendilerini selamlamak iÃ§in bekleyen kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±nda bulunan bir anne ile kÄ±zÄ±la sohbet eden Middleton hiÃ§ beklenmedik bir itirafta bulundu: "AslÄ±nda Ã§ok piÅŸmanÄ±m."
AFP, AP, REUTERSÂ
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EÅŸi Prens William ile birlikte ilk kez geleneksel Noel yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne iki bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸuyla katÄ±ldÄ± 38 yaÅŸÄ±ndaki Middleton. AltÄ± yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Prens George ile 4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Prenses Charlotte anne ve babalarÄ±nÄ±n elinden tutup sevgi gÃ¶sterileri arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼dÃ¼.Â
AFP, AP, REUTERS
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Bir yanda Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlar diÄŸer yanda Prens Andrew'unn karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± skandal derken halkÄ±n geniÅŸ kesimlerinin tepkisini Ã§eken aile sempatisini bÃ¶ylece yÃ¼kseltti.Â
AFP, AP, REUTERS
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Ayin Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± da halkÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸtÄ± aile. Ã–zellikle de nasÄ±l davranmalarÄ± gerektiÄŸi tÃ¶ren Ã¶ncesi defalarca kendilerine anlatÄ±lan iki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk ailenin geri kalanÄ±ndan rol Ã§aldÄ±.
AFP, AP, REUTERS
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Ä°ki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk da baÅŸlarda Ã§ekingen olsalar da gelecekteki sorumluluklarÄ±na ilk adÄ±mÄ± attÄ±lar ve olumlu not aldÄ±lar. Ama o gÃ¼n gÃ¼lerek halkla sohbet eden Kate Middleton, piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gizlemedi. AFP, AP, REUTERS
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GeÃ§en yÄ±l da aynÄ± tÃ¶rende aileyle selamlaÅŸmak ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekmek iÃ§in kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±nda bulunan Karen Alvin adlÄ± kadÄ±n DÃ¼ÅŸes'in o gÃ¼nkÃ¼ piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±. AFP, AP, REUTERSÂ
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The Metro'ya konuÅŸan Alvin; DÃ¼ÅŸes'in yanlarÄ±na gelip kendileriyle ayakÃ¼stÃ¼ giyim- kuÅŸamdan sÃ¶z ettiÄŸini belirtti. Alvin, Kate Middleton'Ä±n kÄ±zÄ± Rachel'e "Bu kÄ±yafeti seÃ§tiÄŸim iÃ§in gerÃ§ekten piÅŸmanÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kalÄ±n palto Ã§ok sÄ±cak geldi" dediÄŸini anlattÄ±. Alvin, DÃ¼ÅŸes'in "Kesinlikle bunu giymemeliydim" dediÄŸini de belirtti. AFP, AP, REUTERS
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Kate Middleton, 25 AralÄ±k'taki tÃ¶ren iÃ§in Ã¼nlÃ¼ bir markanÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yakasÄ± ve kollarÄ± kÃ¼rklÃ¼ bir manto giymiÅŸti. YeÅŸil ayakkabÄ±lar giyen Middleton kÄ±yafetini de aynÄ± renk bir ÅŸapka ile tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. AFP, AP, REUTERS
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Â Ä°ngiltere iÃ§in normalden daha sÄ±cak olan o gÃ¼n de giydiÄŸi bu kÄ±yafet yÃ¼zÃ¼nden zor anlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¶ylece diye getirmiÅŸ oldu DÃ¼ÅŸes.
AFP, AP, REUTERS
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KÄ±zÄ±nÄ±n Middleton ile konuÅŸmasÄ±na kulak misafiri olan Karen Alvin ise minik Prenses Charlotte'a bir bebek hediye etti. Prenses'in beÄŸeni dolu bakÄ±ÅŸlar eÅŸliÄŸinde aldÄ±ÄŸÄ± o bebeÄŸi ise Alvin'in bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± seride yer aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
AFP, AP, REUTERS
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Karen Alvin, DÃ¼ÅŸes'in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±ndaki fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekip sosyal medya sayfasÄ±ndan da paylaÅŸtÄ±.
AFP, AP, REUTERS
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En kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸleri Prens Louise ise dadÄ±larÄ± Maria Teresa Turrion Borrallo ile birlikte evde kaldÄ±.