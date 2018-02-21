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    Haberler >Dünya>Karşılaştığı evsiz adamın çocukluk arkadaşı olduğunu fark etti... Son hali inanılmaz

    Karşılaştığı evsiz adamın çocukluk arkadaşı olduğunu fark etti... Son hali inanılmaz

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    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 14:59 | Son Güncelleme:
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    Karşılaştığı evsiz adamın çocukluk arkadaşı olduğunu fark etti... Son hali inanılmazNext

    Kenya'da yaşayan Manja Mwaura sokakta yaşayan bir adamı gördüğünde gözlerine inanamadı. Mwaura adamın çocukluk arkadaşı Hinga olduğunu anladı. Ancak Hinga iyi durumda değildi. Yıllarca uyuşturucu bağımlığı yüzünden fiziksel ve ruhsal olarak kötü durumda olan Hinga geceleri sokaklarda uyuyordu.

    Etiketler: Kenya , evsiz adam , Yardım

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