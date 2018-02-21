Karşılaştığı evsiz adamın çocukluk arkadaşı olduğunu fark etti... Son hali inanılmaz

Kenya'da yaşayan Manja Mwaura sokakta yaşayan bir adamı gördüğünde gözlerine inanamadı. Mwaura adamın çocukluk arkadaşı Hinga olduğunu anladı. Ancak Hinga iyi durumda değildi. Yıllarca uyuşturucu bağımlığı yüzünden fiziksel ve ruhsal olarak kötü durumda olan Hinga geceleri sokaklarda uyuyordu.
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