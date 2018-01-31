Perdeye mi sarındın

Üçüncü bebeğine hamile olan Cambridge Düşesi Kate Middleton, katıldığı gecede yine herkesten rol çaldı. Düşes, hem giderek büyüyen karnı hem de kıyafet seçimi nedeniyle sosyal medyada da gündem yarattı.
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