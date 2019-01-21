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Kar yeniden dönüyor! 21 Ocak son dakika hava durumu bilgileri
21 Ocak Pazartesi gününe dair hava durumu bilgilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde kar yağışı yaşanabileceğini aktardı. İç Anadolu Bölgesinin batı kesimlerinde öğle saatlerine doğru başlayacak olan kar yağışı salı gününe kadar devam edecek. Kıyı Ege'de hava durumu ise sabah saatlerinde yağışlı, akşam saatlerine doğru ise güneşli geçecek. İşte, alınan en güncel bilgilere göre hava durumu verileri
Gün başında alınan hava durumu verilerine göre, yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı görülebilecek. Kıyı Ege'de ise yağış etkisini gösterecek. İşte, günün hava durumu bilgileri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Samsun ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zamanla karlakarışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor, Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkenin batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) Antalya merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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