Dolu dizgin aşka kadife bikini

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Giydiği pembe renkli kadife bikini ile bütün dikkatleri üzerine çekti.
BACKGRID USA
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Model Sofia Richie, babasının bütün karşı çıkmasına rağmen Scott Disick ile ilişkisini sürdürüyor.
BACKGRID USA
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36 yaşındaki Disick ile 21 yaşındaki Richie, geçtiğimiz günlerde bir grup arkadaşlarıyla birlikte Miami'de çıktıkları tekne turunda objektiflere yakalandı.
BACKGRID USA
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Teknede yemek yiyip uzun süre sohbet eden grup keyifli vakit geçirdi. Bu arada Sofia Richie'nin üzerindeki pembe kadife bikini de dikkatlerden kaçmadı.
BACKGRID USA
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Aynı zamanda bir Instagram modeli olan Richie'nin gelecek yazın modasına yön verenler arasında yer alacağı da konuşuldu. Richie bir gün sonra da bu kez daha açık pembe renkte ama yine kadife bir bikini giydi.
BACKGRID USA
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Hello, Endless Love, I Call it Love gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Lionel Richie'nin kızı olan Sofia, birkaç yıl önce de Justin Bieber ile yaşadığı hızlı aşkla gündem olmuştu.
BACKGRID USA
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Basına yansıyan haberlere göre Lionel Richie, kızının Scott Disick ile ilişkisine sıcak bakmıyor.
BACKGRID USA
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Onu endişelendiren noktalardan biri Scott Disick ile kızı Sofia arasındaki yaş farkı. Çiftin arasında 15 yaş fark var.
BACKGRID USA
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Bunun yanı sıra Scott Disick, bir süre önce seks bağımlısı olduğunu ve bu yüzden tedavi gördüğünü açıklamıştı. Bu da Lionel Richie'yi endişelendiren ayrıntılardan biri.
BACKGRID USA
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Disick, Kardashian- Jenner ailesinin eski damadı olarak tanınıyor. Kourtney Kardashian ile uzun süre birlikte olan Disick üç çocuk babası.
BACKGRID USA
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Kourtney Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın baskısına rağmen evlenmeyen ikili sonunda da yollarını ayırdı.
BACKGRID USA
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Ancak ayrılmalarına ve başka insanlarla birlikte olmalarına rağmen Disick ile Kardashian çocuklarının hatırına sık sık bir araya geliyor.
BACKGRID USA
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Hatta bir keresinde Scott Disick, hem yeni sevgilisi Sofia Richie hem de Kourtney Kardashian ile birlikte tatile çıkmıştı. Bu tatilde üçlüye Disick ile Kardashian'ın üç çocuğu da eşlik etmişti.