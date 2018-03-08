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    Haberler >Dünya>İşte en çok aldatan meslekler...

    İşte en çok aldatan meslekler...

    Dünyaca ünlü çöpçatanlık sitesi Ashley Madison tarafından dünyanın birçok ülkesinden 1074 kadın ve erkeğe sorularak yapılan yeni bir araştırma, aldatmaya en yatkın meslekleri ortaya çıkardı. Araştırmada, kadın ve erkeklerin yanıtları da ayrı ayrı değerlendirildi....

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 13:41 | Son Güncelleme:
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    12- Halkla ilişkiler (Erkek)Next

    12- Halkla ilişkiler (Erkek)

    'Ashley Madison' tarafından dünyanın dört bir yanından 1074 kadın ve erkeğe sorularak yapılan yeni bir araştırma, aldatmaya en yakın meslekleri tespit etme amacını taşıyor...

    Etiketler: son dakika , haberler

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    İşte en çok aldatan meslekler...

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