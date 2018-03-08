İşte en çok aldatan meslekler...

Dünyaca ünlü çöpçatanlık sitesi Ashley Madison tarafından dünyanın birçok ülkesinden 1074 kadın ve erkeğe sorularak yapılan yeni bir araştırma, aldatmaya en yatkın meslekleri ortaya çıkardı. Araştırmada, kadın ve erkeklerin yanıtları da ayrı ayrı değerlendirildi....
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