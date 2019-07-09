İşte bu yüzden incecik

Daha ilk bebeği George'u dünyaya getirmesinin üzerinden sadece bir ay geçmişti ki dümdüz karnı ve incecik siluetiyle kamuoyunun karşısına çıktı Cambridge Düşesi Middleton. Bu durum diğer iki çocuğunda da değişmedi. Peki Middleton'ın hiç çocuk dünyaya getirmemiş gibi görünmesinin sırrı ne? Bunu merak eden İngiliz basını bunun da peşine düştü. Son zamanlarda aşırı zayıf bulunan Middleton'ın ne yiyip de bu kadar ince kaldığını gözler önüne serdi.
İşte Middleton'ın üç öğün yedikleri ve bununla yetinmeyip formda kalmak için yaptıkları.
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