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Ä°ÅŸte benim sevgilim

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z sevgilisiyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde bu pozu paylaÅŸtÄ± beÄŸeni yaÄŸdÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
09.03.2019 - 12:47 | Son GÃ¼ncelleme:
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Sosyal medyanÄ±n en iddialÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan biri Jennifer Lopez. 49 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi yÄ±ldÄ±z, sevgilisi Alex Rodriguez ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde bunu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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Etiketler: jennifer lopez , alex rodriguez , jlo

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