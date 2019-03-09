Ä°ÅŸte benim sevgilim

Sosyal medyanÄ±n en iddialÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan biri Jennifer Lopez. 49 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi yÄ±ldÄ±z, sevgilisi Alex Rodriguez ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatilde bunu bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
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