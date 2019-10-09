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Son dakika: İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi. Erdoğan’ın açıklamasının hemen ardından bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı.
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