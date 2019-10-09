Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika: İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler

    Son dakika: İşte Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi. Erdoğan’ın açıklamasının hemen ardından bölgeden ilk görüntüler de gelmeye başladı.

    AA
    09.10.2019 - 17:09 | Son Güncelleme:
    1 / 39
    Son dakika: İşte Barış Pınarı Harekatından ilk görüntülerNext

    Etiketler: patlama , saldırı anı , son dakika haberler
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.