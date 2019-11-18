İstanbul'da sis etkili oldu

86 yıl boyunca Türk sivil havacılığına ve milyonlarca yolcuya hizmet eden Atatürk Havalimanı kargo bölümünün bir kısmının yıkım işlemleri başladı. Yıkım işlemleri yapılırken havalimanında askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçakları kullanılmaya devam ediliyor.
İstanbul Maltepe’de kasapta çalışan gencin et takılan kancada akrobasi denemesi kötü bitti. Dengesini kaybeden genç kafa üstü yere düştü. Kasapta çalışan diğer kişiler hafif yaralanan gence yardım ederken, gencin kancadan düşüp kafa üstü yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.