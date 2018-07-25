Haberler >Dünya>İstanbul uçağında kimsenin beklemediğini yaptı! Türk yolcular da destek verdi...
İstanbul uçağında kimsenin beklemediğini yaptı! Türk yolcular da destek verdi...
"Onun hayatını kurtarmaya çalışıyorum" diyerek ağlamaklı konuşan İsveç öğrenci Afganistan'a sürgün edilen adamı durdurmak için uçakta "oturmama" eylemi yaptı. Uçuşun iptal edilmesine neden olan kadın hapis cezasını göze aldı.
22 yaşındaki Elin Ersson, Afgan bir adamın sınır dışı edileceğini öğrendikten sonra adamın sınırdışı edileceği uçağa bilet aldı. Eylemci koltuğuna oturmayı reddetti ve 14 dakika süren İngilizce protestoda bulundu.
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