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    Haberler >Dünya>Irak'ta son dakika gelişmesi...

    Irak'ta son dakika gelişmesi...

    Irak Yönetimi ile IKBY arasındaki gerilim bugün çatışmaya döndü. Haşdi Şabi ile peşmerge arasında, Pirde bölgesinde çıkan çatışmadan sonra Irak ordusunun, Kerkük- Erbil yolunda bulunan Altınköprü kasabasının denetimini ele geçirdiği belirtildi. Irak güçleri ile Peşmerge arasında Erbil-Kerkük karayolu üzerinde ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda bazı peşmergelerin yaralandığı bildiriliyor.

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 14:34
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    Irakta son dakika gelişmesi...Next

    Irak Yönetimi ile IKBY arasındaki Kerkük gerilimi sonrası bugün çatışmalar yaşanıyor.

    Etiketler: Irak , Peşmerge , Barzani , Haşdi Şabi , operasyon

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