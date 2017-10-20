Irak'ta son dakika gelişmesi...

Irak Yönetimi ile IKBY arasındaki gerilim bugün çatışmaya döndü. Haşdi Şabi ile peşmerge arasında, Pirde bölgesinde çıkan çatışmadan sonra Irak ordusunun, Kerkük- Erbil yolunda bulunan Altınköprü kasabasının denetimini ele geçirdiği belirtildi. Irak güçleri ile Peşmerge arasında Erbil-Kerkük karayolu üzerinde ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda bazı peşmergelerin yaralandığı bildiriliyor.
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