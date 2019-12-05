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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Fotoğraf: Alamy
05 Aralık 2019 - 16:35,

Instagrama sınır geliyor

Sosyal medyanın popüler uygulamalarından Instagram, yeni hesap oluşturacak olanlar için yaş sınırlaması getiriyor.

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Çocuk güvenliği politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen Instagram,13 yaşın altındaki kullanıcıların uygulamayı kullanmasını yasaklıyor.

2

Bundan sonra Instagram, yeni kayıt oluşturacak olanlar için doğum tarihini isteyecek.

3

Böylece 13 yaşından küçük kullanıcıların hesap açmalarını engelleyecek.

4

Fakat, mevcut kullanıcılar için bu durum söz konusu değil.

5

Şirket, yaş sınırlamasıyla beraber birtakım güvenlik önlemleri de sunacak.

6

Gizlilik kontrolünün artırlacağı uygulamada, sadece kullanıcı tarafından takip edilen kişilerin mesaj göndermesine ve belirli gruplara dahil etmesine izin verecek.

7

Bununla beraber kullanıcıların paylaştığı hikayelerini izin verdiği kişiler yanıtlayabilecek.

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9

Şirket, böylece Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) ile Instagram'ı uyumlu hale getirecek.

10

Eğer sosyal medya platformları, bu yasayı ihlal ederse ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

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