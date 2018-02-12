İngiltere'nin en yüksek tazminatını almıştı... O ev satışa çıktı

Suudi iş insanı Juffali ile eski manken ve fotomodel Christina Estrada, 13 yıl önce evlendi. Ancak Juffali 4 yıl önce Estrada'dan, onun bilgisi olmadan boşandı ve 25 yaşındaki Lübnanlı bir mankenle evlendi.
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