Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İngiltere'nin en yüksek tazminatını almıştı... O ev satışa çıktı

    İngiltere'nin en yüksek tazminatını almıştı... O ev satışa çıktı

    .

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:
    1 / 15
    İngilterenin en yüksek tazminatını almıştı... O ev satışa çıktıNext

    Suudi iş insanı Juffali ile eski manken ve fotomodel Christina Estrada, 13 yıl önce evlendi. Ancak Juffali 4 yıl önce Estrada'dan, onun bilgisi olmadan boşandı ve 25 yaşındaki Lübnanlı bir mankenle evlendi.

    Etiketler: ingiltere , BOŞANMA , lüks evler

    En Yeni Foto Galeriler

    Dünya liderlerini halden hale soktular

    Dünya liderlerini halden hale soktular

    Önce gençler sevdi, şimdi herkes Ruby hayranı

    Önce gençler sevdi, şimdi herkes Ruby hayranı

    Burada kadınlar erkeklere başlık parası ödüyor!

    Burada kadınlar erkeklere başlık parası ödüyor!

    Beyanname verme süresi uzatıldı

    Beyanname verme süresi uzatıldı

    Eli hep karnındaydı! Gerçek ortaya çıktı

    Eli hep karnındaydı! Gerçek ortaya çıktı

    Volkan Demirel ceza alacak mı! Açıkladı...

    Volkan Demirel ceza alacak mı! Açıkladı...

    Bu fotoğrafta bir gariplik fark ettiniz mi... Sosyal medyanın diline düştü

    Bu fotoğrafta bir gariplik fark ettiniz mi... Sosyal medyanın diline düştü

    Acaba futbolcu olarak mı kalsaydı?

    Acaba futbolcu olarak mı kalsaydı?

    Dünyanın en ilginç gölleri

    Dünyanın en ilginç gölleri

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri