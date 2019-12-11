İngiltere’de, üç Türkiye, bir Kıbrıs kökenli 4 aday var
İngiltere’de yarın yapılacak erken genel seçimlerde İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti’den Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kökenli 4 aday yarışacak.
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NEVA SADIKOĞLU NOVAKY: Ankara doğumlu olan ve İngiltere’de büyüyen Neva Sadıkoğlu-Novaky, dünyanın sayılı ticari liman kentlerinden biri olan Liverpool şehri yakınındaki Garston and Halewood bölgesinden Muhafazakar Parti milletvekili adayı gösterildi.
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2010’dan bu yana Avrupa Birliği’nde çalışan Neva Sadıkoğlu, 2013’te AB’de ‘En Genç Genel Sekreter’ unvanı sahibi. Neva Sadıkoğlu, 23-26 Mayıs’ta yapılan AP seçimlerinde Muhafazakar Parti’den İngiltere’den ‘tek’ Türkiye kökenli aday olarak seçimlere katılmış ancak kaybetmişti.
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GÖNÜL DANIELS: Muhafazakar Parti’den daha önce iki kez milletvekili adayı olan Gönül Daniels, üçüncü kez şansını deneyecek. Kıbrıs kökenli bir Türk aileden olan Daniels, Londra’da doğdu.
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Büyük Britanya’da Birleşik Krallık’a bağlı dört ülkeden biri olan Galler’in sahil kenti Arfon’dan aday oldu. Londra’da yaşayan dört çocuk annesi Gönül Daniels, Westminster’de bilgisayar mühendisi olarak görev yapıyor.
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FERYAL DEMİRCİ CLARK: Kahramanmaraş-Kürecik doğumlu Hackney Belediye Başkan Yardımcısı Feryal Demirci Clark, İşçi Partisi Merkez Komitesi (NEC) tarafından Kuzey Enfield milletvekili adayı gösterildi. Bölgenin garanti kazanabilecek yerler arasında olması nedeniyle Feryal Demirci’nin kazanma ihtimali yüksek. Bölgede çok sayıda Türkiye ve Kıbrıslı Türk üyenin kayıtlı olması, Demirci’nin şansını artırıyor.
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Demirci’ye destek verenler arasında Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan, Belediye Başkan Yardımcısı Joanne McCartney, Hackney Belediye Başkanı Philip Glanville, İşçi Partisi Enfield Lideri Nesil Çalışkan, Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Özaydın ve Türkiye kökenli belediye meclis üyeleri de var. Belediye Başkanı Khan ile bölgeye gelen belediye meclis üyeleri, Demirci’nin seçim kampanyasına destek verdi.
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İBRAHİM DOĞUŞ: Bir yıldır Londra’nın Lambeth Belediye Başkanlığı görevini yürüten Türkiye kökenli siyasetçi İbrahim Doğuş, İşçi Partisi’den West Bromwich seçim bölgesinden milletvekili adayı gösterildi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğan Doğuş, West Bromwich seçim bölgesinde İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson’ın yerine milletvekili adayı olarak seçilmişti.
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Partinin bu kararından onur duyduğunu belirten Doğuş, zaman kaybetmeden seçim bölgesinde çalışmalara başladı.West Bromwich seçim bölgesi, kurulduğu 1974 yılından bu yana İşçi Partisi tarafından temsil ediliyor. 14 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç eden Doğuş, yaklaşık 20 yıldır İşçi Partisi’nde siyasi kariyerini devam ettiriyor.