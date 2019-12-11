İlker Kaleli: Libido anlamadığım bir konu

Otlu Tereyağı Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde otlu tereyağının nasıl yapılacağına dair ipuçları verdik. Gülçin Çavdarcı'nın enfes ipuçları ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)Malzemeler:250 g tereyağı4-5 dal taze biberiye4-5 dal taze kekik1/4 demet maydanoz1/4 demet fesleğenLimon kabuğu rendesi1 tatlı kaşığı kişniş 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiberTarif: Maydanoz, biberiye, kekik ve fesleğeni ayrı ayrı doğrayın. Arçelik Ankastre Ocak'ta tereyağını kısık ateşte eritin.Erirken üzerinde çıkan köpükleri kaşık yardımıyla alın.Ardından tüm malzemeyi ayrı ayrı ya da birlikte olacak şekilde eriyen tereyağı ile karıştırın. Tereyağını buzdolabı kalıbının içerisine paylaştırın.Ardından kalıbı Arçelik No Frost Buzbolabı’nın derin dondurucu kısmında muhafaza edin.Kalıptan çıkartarak yemeklerinizde ya da kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz.Afiyet olsun! Tereyağını kısık ateşte yakmadan eritmek lezzetini arttırır.Erirken üzerinde çıkan köpükleri kaşık yardımıyla alın.Kalıplardan çıkararak yemeklerinizde, et ya da tavuk üzerinde servis edebileceğiniz gibi kahvaltıda ya da poğaça gibi hamur işlerinde kullanabilirsiniz.