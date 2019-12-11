İlker Kaleli: Libido anlamadığım bir konu
Can Yaman’ın Kelebek için Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajdaki “libido” çıkışı büyük ses getirdi. Tayland'dan dönen İlker Kaleli de konuya dahil oldu.
İLKER Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı “The Serpent” dizisinin çekimleri için gittiği Tayland’dan döndü.Emirgan’da objektife takılan oyuncu, Hintli ünlü seri katil Charles Sobhraj’ın sıra dışı hikâyesini anlatan dizide ufak bir rolü olduğunu söyledi:“Çekimler tamamlandı. BBC ve Netflix yapımı, ortak olarak ekrana gelecek. Benim de ufak bir rolüm var.”
Can Yaman, verdiği röportajda “Erkenci Kuş” dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir’le aralarındaki uyumdan söz ederken tartıışma yaratan sözlere imza atmıştı...
“Demet biraz snop olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz.”
Karısını döven adam
Tuba Ünsal da Yaman’ı sosyal medyada eleştirdi: “Sizden de sizin yarattığınız erkek egemen kro dünyadan da bıktık. Senin şimdi karısını döven adamdan ne farkın kaldı? Zihniyet aynı.”
Beyni tartışsak
En sert tepki Genco Erkal’dan geldi. Erkal’ın tweet’i binlerce beğeni aldı: Libidosu var mı yok mu yerine, beyni var mı yok mu'yu tartışsak nasıl olur?
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