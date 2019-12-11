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Magazin
11 Aralık 2019 - 08:10,

İlker Kaleli: Libido anlamadığım bir konu

Can Yaman’ın Kelebek için Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajdaki “libido” çıkışı büyük ses getirdi. Tayland'dan dönen İlker Kaleli de konuya dahil oldu.

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İLKER Kaleli, BBC-Netflix ortak yapımı “The Serpent” dizisinin çekimleri için gittiği Tayland’dan döndü.Emirgan’da objektife takılan oyuncu, Hintli ünlü seri katil Charles Sobhraj’ın sıra dışı hikâyesini anlatan dizide ufak bir rolü olduğunu söyledi:“Çekimler tamamlandı. BBC ve Netflix yapımı, ortak olarak ekrana gelecek. Benim de ufak bir rolüm var.”

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Kaleli, Can Yaman’ın başlattığı libido polemiğiyle ilgili sorulara “Saçmasapan sorunlar. O karakterle ilgili bir şey değil, anlamadığım konular. O işleri pek fazla takip etmiyorum.”

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Can Yaman, verdiği röportajda “Erkenci Kuş” dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir’le aralarındaki uyumdan söz ederken tartıışma yaratan sözlere imza atmıştı...

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“Demet biraz snop olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela ‘Hangimiz Sevmedik’ dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar. Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz.”

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Sanat dünyasından çok sayıda isim, Yaman’ın bu sözlerini eleştirdi.

6Havaya bak

Havaya bak

Gonca Vuslateri, Twitter’ına “Havaya bak. Libidosu düşmüş oyuncular gibi. Bugün okuduğum cümleyi yerleştirecek yer arıyorum da” diye yazdı.

7Karısını döven adam

Karısını döven adam

Tuba Ünsal da Yaman’ı sosyal medyada eleştirdi: “Sizden de sizin yarattığınız erkek egemen kro dünyadan da bıktık. Senin şimdi karısını döven adamdan ne farkın kaldı? Zihniyet aynı.”

8Çok şükür

Çok şükür

Selen Soyder, Can Yaman’ın kendisi hakkındaki sözleri üzerine Instagram’da eşi Oren Fransez’le bir fotoğrafını paylaştı, altına da şöyle yazdı: “Çok şükür ki bugüne bugün libidosu düşük ve snop bir kadınım falan filan.”

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Nilgün Belgün’ün “Başrol oyuncusunun libidosu yüksek mi olmalı? Kırk yıllık oyuncuyum, bunu ilk defa duydum” tweet’ine Behzat Uygur’dan esprili bir yanıt geldi.

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Behzat Uygur, Nigün Blgün'ün sözlerine "Biz hep Süheyl ile oynuyoruz" diyerek karşılık verdi.

11Beyni tartışsak

Beyni tartışsak

En sert tepki Genco Erkal’dan geldi. Erkal’ın tweet’i binlerce beğeni aldı: Libidosu var mı yok mu yerine, beyni var mı yok mu'yu tartışsak nasıl olur?

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Otlu Tereyağı Nasıl Yapılır? | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde otlu tereyağının nasıl yapılacağına dair ipuçları verdik. Gülçin Çavdarcı'nın enfes ipuçları ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)Malzemeler:250 g tereyağı4-5 dal taze biberiye4-5 dal taze kekik1/4 demet maydanoz1/4 demet fesleğenLimon kabuğu rendesi1 tatlı kaşığı kişniş 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiberTarif: Maydanoz, biberiye, kekik ve fesleğeni ayrı ayrı doğrayın. Arçelik Ankastre Ocak'ta tereyağını kısık ateşte eritin.Erirken üzerinde çıkan köpükleri kaşık yardımıyla alın.Ardından tüm malzemeyi ayrı ayrı ya da birlikte olacak şekilde eriyen tereyağı ile karıştırın. Tereyağını buzdolabı kalıbının içerisine paylaştırın.Ardından kalıbı Arçelik No Frost Buzbolabı’nın derin dondurucu kısmında muhafaza edin.Kalıptan çıkartarak yemeklerinizde ya da kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz.Afiyet olsun! Tereyağını kısık ateşte yakmadan eritmek lezzetini arttırır.Erirken üzerinde çıkan köpükleri kaşık yardımıyla alın.Kalıplardan çıkararak yemeklerinizde, et ya da tavuk üzerinde servis edebileceğiniz gibi kahvaltıda ya da poğaça gibi hamur işlerinde kullanabilirsiniz.

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