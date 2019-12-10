İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 bin öğrenciye vereceği burs yardımı hakkında araştırmalar devam ediyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, burs almaya hak kazanan kişiler belli olmuş ve belge teslim süreci başlamıştı. Peki, İBB burs paraları ne zaman hesaplara yatacak?
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'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' kapsamında lisans eğitimine devam eden öğrencilere 3 bin 200 TL burs ödemesi yapacak. Bursu almaya hak kazanan binlerce öğrencinin gözü, paraların hesaplarına yatacağı tarihlerde. İşte, İBB burs ödemesi hakkında ayrıntılar...
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İBB'nin burs sitesinde şöyle bir açıklama yer alıyor;
"Sevgili Öğrenciler,
Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı yedek listesi açıklanmıştır.
Beyan ettiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğunu gösteren evraklarınızı
9 Aralık 2019 Pazartesi - 14 Aralık 2019 Cumartesi tarihleri arasında Sonuç sayfasında ilan edilen belge teslim merkezlerine teslim edebilirsiniz.
Yanlış ya da eksik beyanda bulunan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir.
Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz."
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ÖDEMELER NE ZAMAN?
Burs ödemelerinin, 14 Aralık 2019 olarak belirlenene belge teslim tarihinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.
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Burs ödemesine dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.