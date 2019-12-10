İBB burs paraları ne zaman hesaplara yatacak?

İBB'nin burs sitesinde şöyle bir açıklama yer alıyor;



"Sevgili Öğrenciler,



Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı yedek listesi açıklanmıştır.



Beyan ettiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğunu gösteren evraklarınızı



9 Aralık 2019 Pazartesi - 14 Aralık 2019 Cumartesi tarihleri arasında Sonuç sayfasında ilan edilen belge teslim merkezlerine teslim edebilirsiniz.



Yanlış ya da eksik beyanda bulunan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir.



Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, eğitim hayatınızda başarılar dileriz."



