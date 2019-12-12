İBB 420 sözleşmeli personel alımı yapacak - İBB personel alımı ne zaman, sözleşmeli personel başvuru şartları neler?

BRANŞ DAĞILIMI Avukat alımı 10 kadro,Sosyal Çalışmacı alımı için 4 kadro,Psikolog alımı için 2 kadro,Fizyoterapist alımı için 2 kadro,Hemşire alımı için 28 kadro,Ebe alımı için 3 kadro,Çocuk Gelişimcisi alımı için 2 kadroMühendis alımı için 96 kadro,Şehir Plancısı alımı için 20 kadro,Mimar alımı için 20 kadro,Peyzaj Mimarı alımı için 4 kadro,Matematikçi alımı için 4 kadro,İstatistikçi alımı için 4 kadro,Ekonomist alımı için 18 kadro,Tercüman alımı için 2 kadro,Arkeolog alımı için 2 kadro,Sanat Tarihçisi alımı için 3 kadro,Programcı alımı için 4 kadro,Tekniker alımı için 37 kadro,Teknisyen alımı için 25 kadro,