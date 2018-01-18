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Hülya Avşar böyle yaralanmıştı

Sinemalarda gösterilmek üzere çekimlerine başlanan ''Asırlık Çınar Yeşilçam'' belgeseli çekimlerine önceki gün konuk olan gazeteci Tahir Yaman, Yeşilçam anılarından bahsederken, Hülya Avşar'ın Kadir İnanır'la çevirdiği 'Bir Yabancı'' filmindeki vurulma anını anlattı.

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:
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Hülya Avşar böyle yaralanmıştıNext

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Burak Çelik'in yaptığı belgeselin çekimleri Film San Vakfı'nda gerçekleştirildi. Çekimlerde Film San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, 50 yıllık sinema geçmişinden anılarını anlattı.

Etiketler: hülya avşar , kadir inanır , tahir yaman

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