Hülya Avşar böyle yaralanmıştı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Burak Çelik'in yaptığı belgeselin çekimleri Film San Vakfı'nda gerçekleştirildi. Çekimlerde Film San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, 50 yıllık sinema geçmişinden anılarını anlattı.
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