Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Huawei Mate 30 tanıtıldı! Yeni telefonların tek eksiği...

    Huawei Mate 30 tanıtıldı! Yeni telefonların tek eksiği...

    Huawei, uzun zamandır beklenen yeni telefonları Mate 30 ve Mate 30 Pro'yu Münih'te gerçekleştirdiği etkinlikte dünyaya duyurdu. Telefonlar oldukça iyi donanımsal özelliklerine gelmesine karşın büyük bir eksiği var.

    hurriyet.com.tr
    20.09.2019 - 00:21 | Son Güncelleme:
    1 / 32
    Huawei Mate 30 tanıtıldı Yeni telefonların tek eksiği...Next

    Huawei'nin yeni amiral telefonları ortaya çıktı. Telefonlar, özellikleri ile şaşırtırken, önemli bir eksikle geliyor.

    Etiketler: huawei mate 30 , huawei mate 30 pro

    En Yeni Foto Haberler

    Müstehcen fotoğrafı başını yaktı! Fenomen isim gözyaşlarına boğuldu

    Müstehcen fotoğrafı başını yaktı! Fenomen isim gözyaşlarına boğuldu

    Ünlü oyuncu Thomas Middleditch'ten şok itiraf: Eşimden izin aldım

    Ünlü oyuncu Thomas Middleditch'ten şok itiraf: Eşimden izin aldım

    Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

    Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

    Giresun'da saklı güzellik! Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan doğa harikası...

    Giresun'da saklı güzellik! Bir annenin bedduası ile ortaya çıkan doğa harikası...

    Huawei Mate 30 tanıtıldı! Yeni telefonların tek eksiği...

    Huawei Mate 30 tanıtıldı! Yeni telefonların tek eksiği...

    Karius'a tepki yağdı! Heykelini koysak...

    Karius'a tepki yağdı! Heykelini koysak...

    Avrupa bu maçı konuşuyor! 4 dakikada 3 gol...

    Avrupa bu maçı konuşuyor! 4 dakikada 3 gol...

    Roma maçı öncesi bomba iddia! Robinho...

    Roma maçı öncesi bomba iddia! Robinho...

    Arılar saldırdı

    Arılar saldırdı

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.