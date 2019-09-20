Huawei Mate 30 tanıtıldı! Yeni telefonların tek eksiği...
Huawei, uzun zamandır beklenen yeni telefonları Mate 30 ve Mate 30 Pro'yu Münih'te gerçekleştirdiği etkinlikte dünyaya duyurdu. Telefonlar oldukça iyi donanımsal özelliklerine gelmesine karşın büyük bir eksiği var.
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