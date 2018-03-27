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    Haberler >Teknoloji>Huawei işi abarttı, üç kameralı telefon yaptı!

    Huawei işi abarttı, üç kameralı telefon yaptı!

    Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olan Çin merkezli Huawei, dünyada ilk kez arka yüzünde üç kamerası olan telefonu Huawei P20 Pro ile birlikte yeni nesil telefonlarını Paris'te gerçekleştirdiği etkinlikte duyurdu. Hürriyet olarak ilk kez bir hafta öncesinden Varşova'da özel gösterimde kullandığımız telefonların özelliklerine gelince...

    Selim ÖZTÜRK / VARŞOVA
    27.03.2018 - 19:03 | Son Güncelleme:
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    Huawei işi abarttı, üç kameralı telefon yaptıNext

    İşte Apple ve Samsung'u hayli zorlayacak Huawei'nin yeni telefonlarının tüm özellikleri ve fiyatlar...

    Etiketler: huawei p20 pro

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