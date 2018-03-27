Huawei işi abarttı, üç kameralı telefon yaptı!

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olan Çin merkezli Huawei, dünyada ilk kez arka yüzünde üç kamerası olan telefonu Huawei P20 Pro ile birlikte yeni nesil telefonlarını Paris'te gerçekleştirdiği etkinlikte duyurdu. Hürriyet olarak ilk kez bir hafta öncesinden Varşova'da özel gösterimde kullandığımız telefonların özelliklerine gelince...
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