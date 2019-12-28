Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte il il hava durumu

30 Aralık Hava durumu

EGEParçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 3°CÇok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı



DENİZLİ °C, 10°CÇok bulutlu

İZMİR °C, 11 °CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 10°CÇok bulutlu

AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Burdur ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.



ADANA °C, 12°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 15°CÇok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 9°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 5°CÇok bulutlu ve gece saatlerinde kar yağışlı



İÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 3°CÇok bulutlu ve hafif kar yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 3°CÇok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı



KONYA °C, 3°CÇok bulutlu ve kar yağışlı



SİVAS °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı



BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.



BOLU °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı



DÜZCE °C, 6°CÇok bulutlu ve yağmurlu



KASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 7°CÇok bulutlu ve yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Orta Karadeniz ile Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



AMASYA °C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu



SAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu ve yağmurlu



TOKAT °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı



TRABZON °C, 12°CÇok bulutlu



DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 0°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı



KARS °C, 2°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı



MALATYA °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 3°CÇok bulutlu ve hafif kar yağışlı

