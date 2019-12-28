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Haber Giriş: 28 Aralık 2019 - 10:29, /

Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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128 Aralık Hava durumu

28 Aralık Hava durumu


İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı. İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.
İstanbul'da yağışlı hava haftasonu hakim görünürken, kar yağışı uyarısı yapılmıyor.
İşte il il haritalı hava durumu raporu..

229 Aralık Hava durumu

29 Aralık Hava durumu


MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimleri ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°CÇok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°CÇok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°CÇok bulutlu ve yağmurlu

330 Aralık Hava durumu

30 Aralık Hava durumu


EGEParçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°CÇok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°CÇok bulutlu
İZMİR °C, 11 °CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 10°CÇok bulutlu
AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Burdur ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°CÇok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 9°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°CÇok bulutlu ve gece saatlerinde kar yağışlı

İÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°CÇok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°CÇok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 3°CÇok bulutlu ve kar yağışlı

SİVAS °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°CÇok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°CÇok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Orta Karadeniz ile Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 12°CÇok bulutlu

DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 0°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 2°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 3°CÇok bulutlu ve hafif kar yağışlı

431 Aralık Hava durumu

31 Aralık Hava durumu


GÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 8°CÇok bulutlu ve yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 9°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 7°CÇok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVAKuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZHava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), ilk saatlerde batısında 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARAHava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGEHava Durumu: Çok bulutlu, açıkları sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), kuzeyinde 4 ila 6 (30-50km/sa), zamanla 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZHava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), Doğu Akdeniz'in doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜHava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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