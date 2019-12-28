Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte il il hava durumu

30 Aralık Hava durumu
EGEParçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°CÇok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ °C, 10°CÇok bulutlu
İZMİR °C, 11 °CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 10°CÇok bulutlu
AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Burdur ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 12°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°CÇok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 9°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°CÇok bulutlu ve gece saatlerinde kar yağışlı
İÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 3°CÇok bulutlu ve hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°CÇok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 3°CÇok bulutlu ve kar yağışlı
SİVAS °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°CÇok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°CÇok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Orta Karadeniz ile Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 12°CÇok bulutlu
DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 0°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS °C, 2°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 3°CÇok bulutlu ve hafif kar yağışlı