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    Haberler >Dünya>Hamilelik çiftliği kurmak istemişti! Sapık milyarderle ilgili bomba iddia

    Hamilelik çiftliği kurmak istemişti! Sapık milyarderle ilgili bomba iddia

    Savcıların "seri seks avcısı" olarak tanımladığı ABD'li iş insanının ölümüne dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

    BBC Türkçe - Fotoğraflar: AP
    12.08.2019 - 17:10 | Son Güncelleme:
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    Hamilelik çiftliği kurmak istemişti Sapık milyarderle ilgili bomba iddiaNext

    Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in Cumartesi günü hücresinde ölü bulunması, komplo teorilerini de beraberinde getirdi.

    Etiketler: Jeffrey Epstein , taciz

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