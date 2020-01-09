Hac kura sonuçları 2020 sorgulama ekranı: E-Devlet Diyanet 2020 kura sonuçları öğrenme ekranı!

2020 HAC SAĞLIK HİZMETLERİ Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de Başkanlığına ait, tıbbi ve teknik donanıma sahip hastane, sağlık merkezleri ve sağlık ocakları bulunmaktadır.



• Sağlık hizmetleri Mekke-i Mükerreme ve Medine-iMünevvere’de Türkiye’den görevlendirilen doktorlar ve sağlıkpersoneli tarafından, ihtiyaç halinde Suud Hastanelerinde verilmektedir.



• Tedavilerde Türkiye’den getirilen ilaçlar kullanılmaktadır.



• Arafat, Müzdelife ve Mina intikalleri esnasında sağlık hizmetleri verilmektedir.