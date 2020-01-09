Hac kura sonuçları 2020 sorgulama ekranı: E-Devlet Diyanet 2020 kura sonuçları öğrenme ekranı!
Hac kura sonuçları E-Devlet aracılığıyla yüz binlerce hacı adayının umudu olacak. Hacı adaylarının postaneler aracılığıyla edineceği E-Devlet şifresi aracılığıyla, 2020 Hac kura sonuçları birkaç adımda sorgulanabilecek. Aileleri ile birlikte merakla bu anı bekleyen vatandaşlar, Hac kura sonuçları açıklamasının ardından gelecek seneyi bekleyecek ya da kesin kayıt işlemleri için hazırlıklarına başlayacak. Diyanet'in Hac kura sonuçları sorgulama ekranı, bu aşamada çok önemli bir yer tutacak. Hacı adayları eğer kesin kayıt hakkı elde ederse, en erken 22 Haziran tarihinde kutsal topraklara doğru yola çıkacak. Hac farizasından geri dönüşler ise en son 2 Eylül tarihinde yapılacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 yılının Hac kura sonuçları sorgulama ekranı
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Hac kura sonuçları için beklenen güne girildi. Kutsal topraklara gidip gidemeyeceklerini, 2020 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenebilecek olan hacı adayları ya da akrabaları, bu kapsamda E-Devlet sistemini kullanacak. Hac 2020 kura sonuçları sonrasında bu yıl hacca gitmeye hak kazanacak olan vatandaşlar ise kesin kayıt işlemlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği tarihe kadar gerçekleştirebilecek. Hac kura sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla edinecekleri bilgiler, hacı adayları için kritik önem arz edecek. Hac kuraları başvuru sürecini tamamlayan ilk kafile, 22 Haziran tarihinde yola çıkacak. Son kafile ise 25 Temmuz 2020 tarihinde kutsal topraklara gidecek. İşte, Hac kura sonuçları sorgulama ekranı ve adayları yakından ilgilendiren tüm detaylar
HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Hac kura sonuçları sorgulamak için öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği internet sitesine girilecek. Sitede yer alan giriş butonuna E-Devlet şifresi ve TC Kimlik Numarası ile giriş yapılacak. Bu girişin ardından hacı adayının kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadığı öğrenilebilecek. Hac kura sonuçları sorgulama işlemini aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
HAC KURA SONUÇLARI NETİCESİNDE KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEYE HAK KAZANAN HACI ADAYLARI İÇİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN HİZMETLERİ NELER OLACAK?
Hac ibadetini manevi bir yenilenme fırsatına dönüștürebilmek,hac yolcularının ibadetlerini usulüne uygun ve bilinçli birșekilde yerine getirebilmelerini temin edebilmek için onlara,yolculuk öncesinde ve yolculuk esnasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından eğitim, bilgilendirme ve irșat seminerleri yapılacak.
Bu hizmetlerden bazıları şu şekilde olacak;
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2020 HAC REHBERLİK HİZMETLERİ
Hac ibadetinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi sağlanmaktadır.• Fetva ve İrşat hizmetleri verilmektedir.