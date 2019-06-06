Güzellik sırrı ortaya çıktı

49 yaşındaki Jennifer Lopez, önceki gün, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Emme ve Max'in diploma törenine gitti. Hem eski eşi Anthony'nin hem de nişanlısı Alex Rodriguez'in katıldığı törende Lopez, şıklığıyla da ilgi odağı oldu.
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