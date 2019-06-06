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Güzellik sırrı ortaya çıktı

İlerleyen yaşına ve iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen formda fiziğiyle tüm dünyaya parmak ısırtan ünlü yıldızın "güzellik sırrı" ortaya çıktı.

BACKGRID USA 

Hürriyet Haber
06.06.2019 - 09:41 | Son Güncelleme:
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Güzellik sırrı ortaya çıktıNext

49 yaşındaki Jennifer Lopez, önceki gün, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Emme ve Max'in diploma törenine gitti. Hem eski eşi Anthony'nin hem de nişanlısı Alex Rodriguez'in katıldığı törende Lopez, şıklığıyla da ilgi odağı oldu.

BACKGRID USA

Etiketler: jennifer lopez , marc anthony , Alex Rodriguez

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