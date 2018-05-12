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    Güzeller kampa girdi

    ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması için 28 ülkeden gelen güzeller kampa girdi.

    DHA
    12.05.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:
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    Güzeller kampa girdiNext

    Kemer'de düzenlenen Miss Aura İnternational Güzellik Yarışması için 28 ülkenin güzelleri Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde 21 Mayıs Pazartesi günü yapılacak final gecesine kadar kampa girdi. Güzeller kamp süresi boyunca bölgedeki tarihi yerlerin yanı sıra Nevşehir'deki Kapadokya'yı da gezme imkanı bulacak. Güzeller, final gecesine kadar ziyaret edecekleri yerleri sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşarak bölgenin tanıtımına da katkıda bulunacak.

    Etiketler: gündem
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