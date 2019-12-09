Güneş tutulması ne zaman yaşanacak? Güneş tutulması nedir?
Yılın son tutulması olan Güneş tutulması için geri sayım devam ediyor. Parçalı Güneş tutulmasıyla başlayan (5-6 Ocak 2019) 2019 yılına veda yine Güneş tutulmasıyla yapılacak. Doğa olayı tutkunları bu kez halkalı Güneş tutulmasıyla görsel şölen yaşayacak. Peki, Güneş tutulması ne zaman yaşanacak, Türkiye’den izlenebilecek mi?
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2019 yılında iki Güneş, bir Ay tutulması gerçekleşti. Yılın son tutulması için ise sayılı gün kaldı. 2019 Gök Olayları Yıllığı'ndan yaptığı takvimine göre, yılın ilk son önemli gök olayı halkalı Güneş tutulması olacak. Peki, Güneş tutulması ne zaman izlenebilecek?
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26 Aralık 2019 tarihinde "halkalı Güneş tutulması" olacak. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulma genel zaman ile 03.34-07.01 saatlerinde gerçekleşecek. Suudi Arabistan, Hindistan'ın güneyi, Sumatra, Borneo ve Filipinler'den görülebilecek. Bu tutulma Güneş'in yüzde 97'sini örtecek.
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GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir olaydır.
Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.