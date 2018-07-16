Gündeme bomba gibi düştü! 'Beni kaçıran adamı kendime aşık ettim'

Geçen yıl Milano'da kaçırılan İngiliz manken Chloe Ayling 6 gün rehin tutulduktan sonra İngilere'ye geri dönmüştü. Ancak Ayling kendinden kuşku duyanlar olmasından şikayetçi. Bu konu hakkında açıklama gerekliliği duyan kadın, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.