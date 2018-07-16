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    Haberler >Dünya>Gündeme bomba gibi düştü! 'Beni kaçıran adamı kendime aşık ettim'

    Gündeme bomba gibi düştü! 'Beni kaçıran adamı kendime aşık ettim'

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    BBC Türkçe
    16.07.2018 - 15:56 | Son Güncelleme:
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    Gündeme bomba gibi düştü Beni kaçıran adamı kendime aşık ettimNext

    Geçen yıl Milano'da kaçırılan İngiliz manken Chloe Ayling 6 gün rehin tutulduktan sonra İngilere'ye geri dönmüştü. Ancak Ayling kendinden kuşku duyanlar olmasından şikayetçi. Bu konu hakkında açıklama gerekliliği duyan kadın, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

    Etiketler: son dakika , son haber
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