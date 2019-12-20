Görüntüler tepki çekmişti! İris Gölü için karar verildi

Uçar, "Uluslararası ölçekli koruma altında olan ada martısı, yılan kartalı, küçük kerkenez, ada doğanı da burada. Yine su samuru var. Karakulak var. Burada nesli tükenmekte olan birçok canlı türü bulunuyor. Ayrıca flora ve fauna açısından da çok zengin bir bölge." diye konuştu.