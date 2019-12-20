Görüntüler tepki çekmişti! İris Gölü için karar verildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Bölge Komisyonu, İris Gölü için kararını verdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Karaburun ilçesi Ildır Özel Çevre Koruma Alanı ve birinci derece doğal sit alanı içerisinde yer alan İris Gölü'nde açılan kanallarla ilgili yerinde inceleme yaptı.
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İncelemenin ardından ilgili belediyeden ve İlçe Jandarma Komutanlığından fiziki müdahalelere ilişkin tespit tutanakları istendi.
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Bölge birinci derece doğal sit alanında kaldığı için İris Gölü'nde yapılan izinsiz kazı çalışmaları ve inceleme sonuçları, TVK Bölge Komisyonu'nda değerlendirmeye alındı.
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KANALLARIN İVEDİLİKLE KAPATILMASI KARARLAŞTIRILDI
TVK Bölge Komisyonu bugün toplanarak İris Gölü ile ilgili karar aldı.
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Kanalların ivedilikle kapatılmasını kararlaştıran komisyon, Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. ve 65. maddeleri kapsamında yetkili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediye Başkanlığınca alanın eski haline getirtilmesine ve sonucunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesine oy birliğiyle karar verdi.
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'GÖÇMEN KUŞLARIN KULUÇKA BÖLGESİ'
Kent Konseyi Genel Sekreteri Uçar, "Yarımada'nın en kıymetli sulak alanı çünkü bölgede başka yok. Burası çok önemli kuşlara, hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar için de bu bölge hem dinlenme hem beslenme hem de kuluçka bölgesi" dedi.
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Uçar, "Uluslararası ölçekli koruma altında olan ada martısı, yılan kartalı, küçük kerkenez, ada doğanı da burada. Yine su samuru var. Karakulak var. Burada nesli tükenmekte olan birçok canlı türü bulunuyor. Ayrıca flora ve fauna açısından da çok zengin bir bölge." diye konuştu.