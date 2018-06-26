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    Haberler >Dünya>Görüntüler dünya gündemine oturdu! Kadınlar için bunları yapmak hâlâ yasak...

    Görüntüler dünya gündemine oturdu! Kadınlar için bunları yapmak hâlâ yasak...

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    BBC Türkçe
    26.06.2018 - 08:44 | Son Güncelleme:
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    Görüntüler dünya gündemine oturdu Kadınlar için bunları yapmak hâlâ yasak...Next

    Suudi Arabistan'da önceki iktidarlar "toplumun karşı çıktığı" gerekçesiyle kadınlara araba kullanmayı yasaklamıştı. Suudi Arabistan son birkaç aydır kadınlara yeni özgürlükler veren reformlarıyla gündemde.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber

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