Girmenin yasak olduğu dünyanın en gizemli adası

Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan Sentinel kabilesinin yaklaşık 60.000 sene önce Afrika'dan Asya'ya göçtükleri tahmin ediliyor. Medeniyeti reddeden bu vahşi kabile adaya kimseyi sokmuyor. İşte gizemli Sentinel Adası'nın ilginç hikayesi...
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