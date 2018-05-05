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    Girmenin yasak olduğu dünyanın en gizemli adası

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    Hürriyet Haber
    05.05.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:
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    Girmenin yasak olduğu dünyanın en gizemli adasıNext

    Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan Sentinel kabilesinin yaklaşık 60.000 sene önce Afrika'dan Asya'ya göçtükleri tahmin ediliyor. Medeniyeti reddeden bu vahşi kabile adaya kimseyi sokmuyor. İşte gizemli Sentinel Adası'nın ilginç hikayesi...

    Etiketler: ADA , Kabile , Gizem

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