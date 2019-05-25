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Giresun'dan şaşkına çeviren haber: Eve gelenler 'amca rahatsız mı' diye soruyor...
Giresunlu Mürteza Kuğu'nun vefat eden babası Mahmut Kuğu'nun hatırasını yaşatmak için yaptırdığı balmumu heykeli, eve gelen misafirleri şaşırtıyor. Kuğu, Giresun'un Görele ilçesindeki Şahinyuva köyündeki evine getirdiği ve babasının kıyafetlerini giydirdiği heykeli, evinin baş köşesine oturttu...
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