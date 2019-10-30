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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)
30 Ekim 2019 - 12:26,

Genç avukatın cinayet sanığına müebbet hapis istemi

DİYARBAKIR Barosu avukatlarından Armanç Arkaş'ın (28) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdurrahman Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Abdurrahman Doğan, ifadesinde maktulun tabancayı kavrayarak almaya çalıştığı sırada silahın ateş aldığını belirtirken, güvenlik kamera kayıtlarından boğuşma olmadığını iddianameye yazan savcı, silahta da avukat Arkaş'ın parmak izi bulunmadığı için sanığın silahı temizlediğine dikkat çekti.

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Avcılar'da riskli binada "kapılı" önlem

GÖLCÜK Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlenen Avcılar'daki binanın tüm kapıları, önünden geçenlerin başına birşey düşmemesi için 'U' şeklinde binanın etrafına dizildi. Esnaflardan Ali Şahin, "Atık toplayan kişilerin çalışması sırasında sokağa taş parçaları dökülüyor, tehlike yaratıyordu. Zabıtadan birkaç arkadaşı çağırdık. Binayı yıktırıp yaptıracak firmaya baskı yaptırdık. İçerideki kapıları söktürdük, buraya getirip, dizdirdik. İnsanların binadan uzakta durmasını, biraz daha ileriden yürümeyi sağlamalarına çalıştık."dedi.

DHA /
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Burdur'da asırlardır yapılan, lezzeti yurt çapında bilinen, katkı maddesi içermeyen doğal ceviz ezmesi, coğrafi işaret tescili yapıldıktan sonra ülke genelinden daha çok talep görmeye başladı. Kendine has formülü ile o damak tadında yalnızca Burdur ve yöresinde üretilebildiği tescillenen meşhur ceviz ezmesi, kentte günlük üretim yapılan işletmeciler tarafından yalnızca Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar kargo ile tüm illere servis edilebiliyor.

İHA /