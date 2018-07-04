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GelinliÄŸi betondan yapmÄ±ÅŸlar

YÄ±lÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ile ilgili deÄŸerlendirmeler, yorumlar bitmek bilmiyor. Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yelerinden Prens Harry ile Meghan Markle evleneli neredeyse iki ay oldu ama Ã¶zellikle de gelinlikle ilgili yorumlarÄ±n ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor.

HÃ¼rriyet Haber
04.07.2018 - 10:57 | Son GÃ¼ncelleme:
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GelinliÄŸi betondan yapmÄ±ÅŸlarNext

Markle'Ä±n bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan "son derece sade ve zarif" bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan da "daha iyi olabilirdi" diye eleÅŸtirilen gelinliÄŸine en ilginÃ§ yorumu ise kayÄ±npeder Prens Charles'Ä±n yakÄ±n dostu yaptÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid UK, Backgrid USA, Pacific CoastÂ

Etiketler: Nicky Haslam

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