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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: ABACAPRESS
15 Kasım 2019 - 10:47,

Fransa’da doktorlar ve hemşirelerden protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te hastane personeli, çalışma koşullarına ve hastanelerdeki imkanların yetersizliğine tepki göstermek için gösteri düzenlendi.

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Paris’in Port-Royal Mahallesi’nde toplanan eylemciler, Dışişleri Bakanlığı’nın yanındaki İnvalides Meydanı’na kadar yürüdü.

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Çalışma koşullarına tepki gösteren devlet hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, hastalara yeterli şartlarda ve imkânlarda tedavi uygulayamamaktan şikâyet ediyor.

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Eylemde, hastanelerin fiziki şartlarının tedavi için uygun olmamasına da tepki gösterildi. Ülkenin en büyük iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere birçok sendika, eyleme destek verdi.

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Le Parisien gazetesinde yayımlanan açık mektupta ise 2 bin çocuk doktoru devlet hastanelerinde yaşanan sorunun derin olduğunu, çocukların yeterli seviyede tedavi göremediğini belirtti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Epernay kasabasında yaptığı açıklamada, hastanelerde yaşanan sorunların birkaç yılın birikimi olduğunu belirterek, Başbakan Edouard Philippe’in gelecek hafta söz konusu sorunların çözümü için atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulunacağını söyledi.

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Hastane ve sağlık çalışanları, birkaç aydır hastanelerde imkânların iyileştirilmesi için hükümetin acil adımlar atması için çağrıda bulunuyor. 

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Fransa’da doktorlar ve hemşirelerden protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te hastane personeli, çalışma koşullarına ve hastanelerdeki imkanların yetersizliğine tepki göstermek için gösteri düzenlendi.

AA / Fotoğraflar: ABACAPRESS /
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MEB ara tatil etkinlikleri nasıl öğrenilir? MEB'den ara tatile özel etkinlik sitesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Kasım Cuma günü başlayacak ara tatile ilişkin Twitter hesabından videolu mesajını paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez yapılacak ilk ara tatili ve etkinlik takvimine ilişkin bilgi verdi. Paylaşımlar ardından etkinlik takvimi ve sitesi merak konusu oldu. Peki, MEB ara tatil etkinlikleri nasıl öğrenilir? İşte, MEB'in ara tatile özel etkinlik sitesi...

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