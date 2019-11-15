Fransa’da doktorlar ve hemşirelerden protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te hastane personeli, çalışma koşullarına ve hastanelerdeki imkanların yetersizliğine tepki göstermek için gösteri düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 15 Kasım Cuma günü başlayacak ara tatile ilişkin Twitter hesabından videolu mesajını paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez yapılacak ilk ara tatili ve etkinlik takvimine ilişkin bilgi verdi. Paylaşımlar ardından etkinlik takvimi ve sitesi merak konusu oldu. Peki, MEB ara tatil etkinlikleri nasıl öğrenilir? İşte, MEB'in ara tatile özel etkinlik sitesi...