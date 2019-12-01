Bin 400 yılın ardından çanlar çaldı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Filistin'deki Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın beşiğinin kalıntılarından bir parçanın Roma'dan Filistin'e iade edilmesi münasebetiyle Kudüs yakınlarındaki Beytüllahim'de bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde ayin düzenledi.
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Beşiğin kalıntısının, resmi törenle Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi'ne getirilmesiyle birlikte çanlar çalındı ve ayinler düzenlendi.
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Törene din adamları, bakanlar, yetkililer ve Filistinli Hristiyanların yanı sıra turistler de katıldı.
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Boyutu birkaç santimetreyi geçmeyen beşik kalıntısı, yedinci yüzyıldan beri, İtalya'nın başkenti Roma'nın büyük kiliselerinden Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda tutuluyordu.
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Filistin Tarihi Eserler ve Turizm Bakanı Rula Muayaah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'ten, Hz. İsa'nın beşiğinin Doğuş Kilisesi'ne iade edilmesini talep ettiğini, ancak Papa'nın, beşikten sadece küçük bir parçayı iade etmeye karar verdiğini söyledi.
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Kalıntının 2 bini yılı aşkın bir geçmişi olduğunu dile getiren Muayaah, bunun Doğuş Kilisesi'ne bir ayrıcalık ve değer katacağını ifade etti.
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Beşik kalıntısı, bugünden itibaren Doğuş Kilisesi'nde görülebilecek.
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Doğuş Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor.
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İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 338 yıllarında inşa ettirilen kilise, tüm dünya Hristiyanları tarafından ziyaret ediliyor.
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Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. yüzyılda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.
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Beytüllahim kasabası, Eski Ahit'te çoğu kez "Beytlehem Efrata" ya da "Beytlehem Yahuda" olarak geçiyor. Kitab-ı Mukaddes'in Tekvin (Yaratılış) bölümünde de Beytüllahim'den, İbrahim Peygamber'in torunu Yakub'un karısı Rahel'in öldüğü yer olarak söz ediliyor.
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Rahel'in mezarı, Yahudiler ve Müslümanlar tarafından da ziyaret ediliyor.