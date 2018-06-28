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FETÖ elebaşı için yaptırılmıştı! Gizli bölmeler arandı
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş adamı Sami Şentürk'ün (62), Mudanya Yolu üzerinde bulunan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye gelmesi halinde kalacağı öne sürülen malikanede, bilirkişi incelemede bulundu.
Gizli tanıklar, Gülen'in Türkiye'ye gelmesi halinde burada kalacağını öne sürdü. Aynı gizli tanıklar, malikânede örgütsel toplantıların yapıldığı mavi kubbeli villa ve müştemilatındaki gizli bölümlerle, gizli sürgülü dolapta ve toprağa gömülü halde firari iş adamı Akın İpek'e ait altınlar ve para olduğunu öne sürdü.
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