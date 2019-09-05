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Festival kıyafeti

Dünyanın en ilginç festivali için bu özel kostümü hazırlattı.

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Hürriyet Haber
05.09.2019 - 14:59 | Son Güncelleme:
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Festival kıyafetiNext

ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde her yıl düzenlenen Burning Man Festivali bu yıl da gerçekleşti. 25 Ağustos'ta başlayıp 2 Eylül'de sona eren festival geride kalsa da katılan ünlüler için hala heyecanını koruyor.

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Etiketler: demi rose mawby , burning man , festival

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