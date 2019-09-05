Festival kıyafeti

ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde her yıl düzenlenen Burning Man Festivali bu yıl da gerçekleşti. 25 Ağustos'ta başlayıp 2 Eylül'de sona eren festival geride kalsa da katılan ünlüler için hala heyecanını koruyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.